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НовостиПолитика19 января 2023 7:32

Губернатор Омской области Александр Бурков 25 января проведет пресс-конференцию

Изначально мероприятие должно было состоятся в начале декабря прошлого года
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: телеграм-канал Александра Буркова

Фото: телеграм-канал Александра Буркова

В Омской области в следующую среду, 25 января, в 10:00 состоится пресс-конференция губернатор Александра Буркова.

На встрече с представителями СМИ Бурков подведёт итоги социально-экономического развития Омской области в 2022 году. Кроме того, планируется, что глава региона расскажет о ключевых проектах и планах на 2023 год.

Напомним, мероприятие должно было пройти 7 декабря 2022 года, однако было перенесено. В конце декабря Александр Бурков ответил на вопросы журналистов и омичей в прямом эфире в программе «Диалог с губернатором» на 12 канале.

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