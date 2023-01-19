Омским автомобилистам предлагают перевести машину на метан с огромной скидкой

Фото: Иван ВИСЛОВ
С 2023 до 2025 года в Омской области водители получат возможность перейти на природный газ метан с внушительной скидкой. Региону на эти три года для переоборудования авто выделено 125 млн рублей.
Скидка зависит от многих моментов - типа автомобиля, возраста машины и проч. Максимальный дисконт - 2/3 от цены проекта, или 65%. Главное требование, чтобы транспорт был не старше 15 лет.
Отметим, что на метане с 2018 года на территории региона введено в эксплуатацию 11 автомобильных газонаполнительных компрессионных станций, в текущем году планируется построить еще 4. Стоимость кубометра метана в среднем по России составляет 21 рубль.
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