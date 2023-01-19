В Омской области стартует аукцион на закупку 30 квартир для сирот

Сегодня начинается прием заявок от застройщиков и поставщиков жилья на закупку 30 жилых помещений в Таре, Усть-Заостровке и Исилькуле.

В ближайшие дни будут объявлены торги на закупку еще 32 жилых помещений в райцентрах Горьковского, Любинского, Тевризского, Таврического, Саргатского, Тюкалинского, Крутинского, Усть-Ишиского, Калачинского районов и городе Омске. Все квартиры - с чистовой отделкой под ключ. Аукционы пройдут на электронной площадке «РТС-тендер».

В 2023 году бюджетом предусмотрен 851 миллион рублей на такую закупку. Областной госпрограммой предусмотрено приобретение не менее 234 жилых помещений.

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