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НовостиОбщество19 января 2023 4:32

Омская прокуратура собирается отменить отсрочку от мобилизации работникам 14 предприятий

По мнению ведомства, организации не привлекались к гособоронзаказу
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омская городская прокуратура подала административный иск к призывной комиссии через Центральный суд. Вскоре там будет рассмотрен вопрос о законности оснований для отсрочки работникам 14 предприятий.

Ранее им предоставили отсрочку от мобилизации. При этом прокуроры посчитали, что эти организации не принимали участие в гособоронзаказе, а значит, отсрочка от военной службы была получена вопреки действующему закону.

Напомним, что сейчас на территории РФ действует указ президента о первой волне мобилизации, которая была объявлена 21 сентября 2021 года.