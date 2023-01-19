В Омской области с учредителя обанкротившегося инкубатора «Птицевод» суд взыскал почти 20 миллионов рублей в пользу кредиторов

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Накануне Арбитражный суд Омской области обязал учредителя ООО «Исилькульская инкубаторно-птицеводческая станция «Птицевод» Павла Ермолу внести 19,8 миллиона рублей в конкурсную массу компании. Ранее компания обанкротилась :в 2018 году предприятие не смогло расплатиться по кредитам с ПАО «Сбербанк», а в 2020 году один из поставщиков корма для птиц инкубатора, не получив оплаты за ячмень, потребовал признать заказчика финансово несостоятельным. Что и последовало.

ООО «Птицевод» появилось в Омской области в 2002 году и успешно проработало 16 лет. Компании принадлежали птицефабрика и инкубатории в четырех районах региона, а также птицефабрика в Алтайском крае.

Банкротство не помешало затребовать с учредителя указанную сумму - иск был подан осенью 2022 года. А в январе 2023-го его удовлетворили.