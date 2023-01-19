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НовостиОбщество19 января 2023 1:44

Мэр Шелест: в 2022 году в Омске снизилась аварийность

Омичи в течение последнего года попали в ДТП на 130 раз меньше, чем до того
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: 55.мвд.рф.

Фото: 55.мвд.рф.

Накануне мэр Омска Сергей Шелест подвел итоги работы с показателями аварийности в 2022 году. По данным ГИБДД УМВД России по городу Омску, в прошлом году было зафиксировано улучшение – 1423 ДТП в 2022 году против 1552 годом ранее.

- Число очагов аварийности сократилось с 70 до 54, а также наблюдается и снижение числа пострадавших в дорожных авариях, - сообщил градоначальник.

Как считают омские госавтоинспекторы и чиновники, на снижение аварийности на дорогах на 130 случаев за год повлияла и установка дорожных знаков на 17 участках, установка 10 светофорных объектов, нанесение дорожной разметки на 35 участках, дорожных ограждений, замена знаков, а также изменения в 19 проектах организации дорожного движения.