Седьмой вице-мэр: в структуре омской мэрии грядут изменения

На внеочередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления депутаты одобрили изменения структуры мэрии, утвержденной в прошлом году. Шестым новым заместителем мэра Шелеста планируют назначить директора департамента имущественных отношений Дмитрия Махиню. Также вице-мэром станет глава департамента общественной безопасности и департамента контроля.

- Введение должности заместителя мэра произведены за счет сокращения самостоятельных должностей в департаменте имущественных отношений, а также за счет планируемого сокращения отдельных должностей в департаменте имущественных отношений, в частности заместителя директора, - сообщил директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы мэрии Олег Баланов.

То есть средства на зарплату нового чиновника с приставкой «вице» высвободят после сокращений. Окончательно утвердить новую структуры депутаты должны будут 25 января.