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НовостиПолитика19 января 2023 1:35

Седьмой вице-мэр: в структуре омской мэрии грядут изменения

Количество заместителей омского мэра Шелеста вырастет от пяти до семи
Наталья ВИРКУНЕН

На внеочередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления депутаты одобрили изменения структуры мэрии, утвержденной в прошлом году. Шестым новым заместителем мэра Шелеста планируют назначить директора департамента имущественных отношений Дмитрия Махиню. Также вице-мэром станет глава департамента общественной безопасности и департамента контроля.

- Введение должности заместителя мэра произведены за счет сокращения самостоятельных должностей в департаменте имущественных отношений, а также за счет планируемого сокращения отдельных должностей в департаменте имущественных отношений, в частности заместителя директора, - сообщил директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы мэрии Олег Баланов.

То есть средства на зарплату нового чиновника с приставкой «вице» высвободят после сокращений. Окончательно утвердить новую структуры депутаты должны будут 25 января.