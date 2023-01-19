Омским работодателям увеличили размер компенсации за трудоустройство безработных

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

С 1 января 2023 года размер субсидии за трудоустройство отдельных категорий безработных увеличился на 5 тысяч рублей и сегодня составляет 73 тысячи рублей. Получить субсидию может любой омский работодатель вне зависимости от формы и типа организации, который примет в штат молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет включительно, зарегистрированных в центре занятости населения. Также правило распространяется на прием безработных сокращенных ранее омичей, и беженцев из Украины.

- В Омской области программа субсидирования работодателей действует с 2021 года. За это время 775 работодателей подали заявления и получили компенсацию на трудоустройство порядка 1,4 тыс. безработных, – пояснил начальник отдела трудоустройства и специальных программ департамента занятости населения министерства труда и социального развития Омской области Данил Трофимов.

Кроме того, с 1 января за прием работников, переехавших в Омскую область из других регионов и трудоустроившихся на предприятия оборонно-промышленного комплекса, работодатель получит компенсацию в размере 292 тысяч рублей.