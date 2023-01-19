Из омского региона в Донбасс отправили 1,5 тонны гуманитарной помощи

Фото: пресс-служба регионального отделения «Справедливая Россия».

На днях из Омской области в Донбасс был отправлен очередной гуманитарный груз, в нем - консервы, крупы, детское питание, теплые вещи, а также подгузники и игрушки. Общий вес очередной помощи жителям республик составил полторы тонны.

- Все больше людей сами несут в общественную приемную помощь, поэтому консолидируем и отправляем. Наши сотрудники там. Кто-то воюет, кто-то восстанавливает Стаханов. Мы на связи и знаем, что эта помощь требуется и нужна, — рассказал председатель регионального отделения «Справедливая Россия» Андрей Жуковский. В ближайшее время эта партия с необходимыми предметами помощи будет доставлена по адресу. А в регионе уже начали сбор для следующей отправки.