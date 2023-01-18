Омские врачи начали тестировать новорожденных на 36 генетический заболеваний

Часть исследований проводится в Томске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На 36 генетический заболеваний начали тестировать новорожденных омские врачи. Об этом сообщает Вечерний Омск.
Забор материала производится в первые минуты жизни малыша и позволяет выявить генетические нарушения в здоровье ребенка.
- Те женщины, которые уже рожали, знают, что у малыша из пяточки берется кровь, наносится на специальный тест-бланк и отправляется в лабораторию. Бланков просто стало два, но никаких дополнительных манипуляций не требуется. Вся процедура выполняется при маме, с ее согласия, — поясняет заместителя главврача ОКБ по акушерско-гинекологической помощи Татьяна Пак.
Нужно отметить, что тест-бланки отправляются в лабораторию Томского НИМЦ РАН. Там специалисты исследуют материал на 31 заболевание, еще на пять проверяются в омской лаборатории перинатального центра областной клинической больницы.
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