В пятницу без воды останутся несколько десятков домов центре Омска

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 20 января, центре Омска без водоснабжения на полдня останутся несколько десятков жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе «Росводоканала».

С 11:00 до 24:00 20 января без воды из-за аварийной замены задвижки по адресу улица Волочаевская, д. 19ж останутся следующие здания:

1. улица Волочаевская, 15, 17, 17ж, 19ж – (жилые дома 9эт.);

2. улица Волочаевская, 17е, 19е, 17д, 19д, 17б, 19г, 19в,19а, 17в, 17а,– ( жилые дома 5эт.);

3. улица Волочаевская, 15ж – (д/с 2эт.);

4. улица Волочаевская, 15б, 15к5 – (административные здания 2эт.);

5. улица Волочаевская, 17г – (школа 4эт.);

6. улица Красный Путь, 67, 79, 79а – (жилые дома 5эт.);

7. улица Красный Путь, 75 – (административное здание 2эт.);

8. улица Красный Путь, 57, 61, 65, 69 – (жилые дома 12эт.);

9. улица Волочаевская, 17г к1 – (медицинское учреждение 2эт.);

10. ВНС №740 по ул. Красный Путь, 67;

11. Ул. Красный Путь, 63 – (торговый центр 3эт.);

12. Ул. Красный Путь, 59 – (адм. здание 3эт.).

Подвоз воды на период отключения водоснабжения будет координироваться диспетчерами, телефон - 75-16-00.

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