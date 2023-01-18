Омичам с 1 февраля проиндексируют свыше 40 выплат и пособий почти на 12%

Фото: Даниил ОПАРИН

Омичам с 1 февраля 2023 года проиндексируют ряд выплат на 11,9%. Соответствующий проект постановления находится на общественном обсуждении.

Так, после принятия данной меры размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 587 тысяч рублей, что на 62,5 тысячи большем, чем в 2022 году. Выплата на второго ребенка составит 775,6 тысяч, то есть на 82,5 тысячи рублей больше, нежели в прошлом году.

- В общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Так, на 11,9 % будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки, - отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Отметим, коэффициент индексации выплат и пособий устанавливают на каждый год 1 февраля, исходя исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

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