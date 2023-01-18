Не почувствовал наезда: в Омске поймали водителя, который скрылся после того, как сбил школьницу

Фото: Иван МАКЕЕВ

После новогодних каникул в Омске ранним утром, около 8:25 часов водитель на улице Перелета сбил 15-летнюю школьницу, которая шла по нерегулируемой зебре. Виновник ДТП скрылся с места аварии и с тех пор находился в розыске. Девочка была доставлена в больницу с травмами. Позже полицейские установили по камерам видеонаблюдения мужчину, управлявшего автомобилем. Им оказался 49-летний мужчина, ехал он на «Фольксваген Таурег». Самой удивительное - это оправдание, которое взрослый виновник аварии придумал по поводу своего бегства с места ДТП.

- Он пояснил, что не почувствовал наезда на ребенка, посчитал что ребенок сам поскользнулся и упал, поэтому о случившемся не нужно сообщать в полицию, и уехал с места ДТП, - пояснили в пресс-службе ГИБДД.

На омича завели административные дела за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием и за нарушение правил дорожного движения, повлекшее вред здоровью потерпевшего. Проверка по аварии продолжается.

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