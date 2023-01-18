Омский Следком готов обвинить администрацию Лузино в халатности из-за нападения собак на девушку

Фото: СУ СКР по Омской области

Из-за нападения собак на девушку администрация Лузинского сельского поселения может нарваться на статью о халатности. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Информация о травмах молодой девушки появилась в соцсетях накануне. По словам потерпевшей, она просто проходила мимо бродячей стаи, когда одна из особей схватила омичку за ногу.

- В поселке Лузино на девушку напали бродячие собаки, жители поселка уже давно жалуются на бездомных собак, однако администрация мер не принимает, - уточнили в СУ СКР по Омской области.

После проверки следователи примут решение о заведении уголовного дела на должностных лиц местной администрации.

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