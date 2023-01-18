В омском поселке Иртышский готовят к вводу новый детсад на 140 мест

В обозримом будущем в Омске откроют новый детсад - речь идет о дошкольном учреждении по улице Лизы Чайкиной в поселке Иртышский. Сейчас недавно построенное здание готовят к вводу в эксплуатацию. Сад должен вместить 140 малышей, и его открытия ждут 3500 жителей поселка.

- Строительная готовность детского сада составляет 100%. Получено заключение от госстройнадзора о соответствии здания требованиям проектной документации. Строители ведут на объекте пусконаладочные работы и заканчивают монтаж технологического оборудования пищеблоков и прачечных. На прилегающей территории специалисты завершают возведение малых архитектурных форм, предназначенных для детей разных возрастов, - сообщили в пресс-службе губернатора Омской области.

Трехэтажное здание детского сада приспособлено в том числе и для маломобильных детей. Построили учреждение в рамках реализации в регионе нацпроекта «Демография».

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