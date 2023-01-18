В 2023 году в Омской области отремонтируют ключевую дорогу на севере региона

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области, ответственное за реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе, подвело итоги опроса среди интернет-пользователей. Опрос общественного мнения проводился в группе «Дороги Омской области». За неделю в нем приняли участие 1130 человек. . Наибольшее количество голосов было отдано дороге Тюкалинск – Большие Уки (22,59%), общая протяженность данной дороги составляет 135,6 км, поэтапно с 2019 года на дороге в рамках нацпроекта было отремонтировано 53,3 км. В 2023 году будет приведено в нормативное состояние еще 5 км. Второе место по числу голосов присвоено дороге Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка (17,23%). Вся дорога имеет протяженность порядка 109 км. Благодаря федеральной поддержке дорога приведена в нормативное состояние на 75% (с 2019 года отремонтировано 82,9 км). В текущем году дорожники отремонтируют участок с 77 км по 85 км. На третьем место оказалась дорога Называевск – Исилькуль (10,71%). При общей протяженност дороги в 75,7 км. С 2019 году отремонтировано порядка 8 км.

- С 2019 года в Омской области в рамках нацпроекта отремонтировано порядка 700 км, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев.

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