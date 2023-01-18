Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса из Омска в Новосибирск

Авиакомпанию проверят на соблюдение прав пассажиров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за задержки рейса из Омска в Новосибирск начала проверку транспортная прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

- В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался 18.01.2023 в 10 часов 40 минут местного времени, однако перенесен авиакомпанией предварительно на 20 часов 00 минут, - пояснили в ведомстве.

Отметим, что подачи судна дожидаются 75 пассажиров, в том числе один ребенок. Авиаперевозчика проверяют на соблюдение мероприятий по защите прав пользователей услуг.

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