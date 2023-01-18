Компания из Екатеринбурга построит в Омске завод по переработке мусора

Завод должен начать работать в конце 2024 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Завод по переработке мусора в Омске построит компания из Екатеринбурга. Об этом сообщили в облправительстве.

Глава омского региона уже подписал концессионное соглашение о возведении автоматизированного завода по глубокой сортировке отходов с ООО «Гринресурс». Директором организации является Алексей Тулаев.

Строительство обойдется фирме 5,8 млрд рублей. Комплекс должен начать принимать отходы уже в конце 2024 года.

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