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НовостиПолитика18 января 2023 10:01

Компания из Екатеринбурга построит в Омске завод по переработке мусора

Губернатор уже заключил соглашение с концессионером
Андрей ОБНОРСКИЙ
Завод должен начать работать в конце 2024 года.

Завод должен начать работать в конце 2024 года.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Завод по переработке мусора в Омске построит компания из Екатеринбурга. Об этом сообщили в облправительстве.

Глава омского региона уже подписал концессионное соглашение о возведении автоматизированного завода по глубокой сортировке отходов с ООО «Гринресурс». Директором организации является Алексей Тулаев.

Строительство обойдется фирме 5,8 млрд рублей. Комплекс должен начать принимать отходы уже в конце 2024 года.

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