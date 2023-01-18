30 мест для крещенского омовения организовано в Омской области (СПИСОК)

На территории Омска будет действовать одна купель. И то платная.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Для крещенского омовения организовано в Омской области спасатели согласовали 30 купелей. Список опять же предварительный и может измениться до конца вечера 18 января.
По прежнему МЧС не рекомендует погружаться в воду на Зеленом острове в клубе «Моржи», а также запретило эксплуатацию купели в Азовском районе.
- При проведении организационно-технических мероприятий к обряду погружения во время Крещенских праздников на искусственном водоеме в селе Азово выявлено несоответствие установленных требований безопасности. Из-за резкого перепада температур лед на водоеме стал рыхлым, поясняют в ведомстве.
Среди разрешенных следующие адреса:
1. г. Омск, Кировский АО, ул. 3-я Островская 2-е, СОК «Кедровый Парк» р. Иртыш – частная купель, возможно взимание платы. Необходимо уточнять у организаторов;
2. г. Омск, Советский АО, акватория залива парка «Зелёный остров», клуб «Моржи», 3 купели - проведение мероприятий МЧС России не рекомендовано;
3. Омский м.р., д.п. Чернолучинский, ул.Курортная, 1 А, КЗО «Сказка», котлован;
4. Омский м.р., Петровское с.п., д. Бородинка, ул. Западная 13, котлован;
5. Омский м.р., с Надеждино, ул. Новая 2а, Приход Храма Казанской иконы Божией Матери, искусственная купель в храме;
6. Любинский м.р., с.Политотдел, оз. Глубокое;
7. Любинский м.р., д. Авлы, на берегу р. Авлуха, искусственная металлическая купель;
8. Одесский м.р., с Одесское, улица Парковая 10А на территории Свято-Успенского храма, металлическая купель;
9. Кормиловский м.р., р.п. Кормиловка, пруд;
10. Нижнеомский м.р., п. Нижняя Омка, р. Омь;
11. Таврический м.р., с. Копейкино, р. Щучка;
12. Полтавский м.р., р.п. Полтавка, оз. Караката;
13. Черлакский м.р., р.п. Черлак, приток р. Иртыш;
14. Тюкалинский м.р., г. Тюкалинск, оз. Розлив;
15. Крутинский м.р., с. Новокарасук, оз. Калыкуль;
16. Большеуковский м.р., с. Большие Уки, р. Большой Ук;
17. Большереченский м.р., р.п. Большеречье, пойма р. Иртыш, (левый берег);
18. Саргатский м.р., с. Заготзерно, р. Иртыш;
19. Тевризский м.р., с. Екатериновка, р. Туй;
20. Шербакульский м.р., с. Екатеринославка, котлован;
21. Шербакульский м.р., р.п. Шербакуль, котлован;
22. Муромцевский м.р., р.п. Муремцево, р. Тара;
23. Называевский м.р., г.Называевск, котлован зоны отдыха;
24. Называевский м.р., с. Жирновка, котлован;
25. Называевский м.р., с. Князево, котлован;
26. Горьковский м.р., Октябрьское с.п., д. Крупянка, р Иртыш;
27. Седельниковский м.р. с. Седельниково, р. Уй;
28. Усть-Ишимский м.р., с.Усть-Ишим, р. Ишим;
29. Тарский м.р., г.Тара, 1437 км. суд. хода р. Иртыш, левый берег;
30. Русско-Полянский м.р., Алаботинское с.п., д. Озерное, оз. Жарылдыколь.
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