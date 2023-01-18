Три омских гипермаркета всю зиму игнорируют вывоз и утилизацию снега

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне главная омская дорожница, начальник управления городского хозяйства и благоустройства Галина Зурнаджан рассказала о том, насколько плохо вывозили снег со своих огромных территорий. Такая ситуация очень беспокоит горадминистрацию - фактически чиновники остаются в неведении - где складируется такой снег. С наступлением тепла он может стать причиной лишнего паводка на отдельных территориях.

- Я бы хотела отдельно рассказать об огромных гипермаркетах на нашей территории и о том, как они вывозят снег. ТК «Триумф» завез 10 кубометров снега на наши полигоны, то есть 1 КАМАЗ. Никогда не поверю, что за ползимы там накопилось так мало снега. Сравните: у нас официальный коммерческий договор с «Бауцентром» на вывоз снега: оттуда вывезено 6 000 кубов, - отметила Зурнаджан.

Чиновница упомянула о том, что для складирования снежных масс открыты шесть официальных полигонов. Сбрасывать снег в неположенных местах категорически запрещено. Так на днях были пойманы грузовые машины, которые незаконно складировали снег под Ленинградским мостом. Сейчас представители администрации опасаются, что после таяния в воду Иртыша могут попасть опасные вещества. Чтобы утверждать, так это или нет - проводят проверку, откуда именно был вывезен снег. Возможно, дальше последует химический анализ массы. Совершенно точно, что предпринимателю грозит немалый штраф.

- Может быть, все-таки наши гипермаркеты активизируют вывоз снега. От «Окей» за зиму тоже вывезли 336 кубометров. «Магнит» привез 142 кубометра, - завершила Галина Максимовна.

Из расчета, что в один КАМАЗ входит 6,6 кубометров, всего за весь зимний период торговые сети накопили и складировали, как положено, 73 машины снежных масс.

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