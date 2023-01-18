Мэрия Омска ищет перевозчика для эвакуации горожан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перевозчика для эвакуации горожан ищет городская администрация. Контракт на 266 тысяч рублей размещен на портале торгов.

Согласно требованиям, автобус должен вмещать от 46 пассажиров. Подавать необходимо сразу две единицы транспорта в течение часа.

Важно отметить, что подобные контракты заключались и ранее, однако услуги так и не потребовались.

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