Росреестр объяснил падение спроса на ипотеки в Омске в 2022 году

Ситуация с выдачей займов на жилье в Омске стабилизировалась только к лету 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спрос на ипотеки в 2022 году был ниже предыдущего. Об этом заявили в Росреестре Омской области.

Всего в прошлом году было оформлено 31 974 документов, из них в электронном виде – 14 392.

- Снижение количества оформленных омичами ипотек имеет объективные причины – это известные февральские события и связанное с ними увеличение ведущими банками ставок на жилищные кредиты до 27 %. Ситуация на ипотечном рынке начала стабилизироваться только после июля 2022 года, - пояснила директор ООО «Многофункциональный центр электронных услуг Единая правовая служба» Илья Васильчук.

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