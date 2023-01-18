Коварство льда: мэр Омска Шелест не советует омичам окунаться в крещенские купели

Фото: Иван Макеев

Накануне Крещения омский мэр Сергей Шелест прокомментировал свое отношение к обряду купания в ледяной воде. Как оказалось, мэр против экстремальной традиции и считает, что к вере она отношения не имеет. Поэтому сам никогда купелью не пользовался.

- Мне не доводилось проводить праздник Богоявления на каком-либо водоеме. Насколько я знаю, так называемые «крещенские купания» не являются церковным ритуалом. Это традиция, которая сложилась по определенным причинам много веков назад и получила второе рождение в новейшей истории, - привел один из доводов Сергей Николаевич.

Отметим, что в прошлом году никаких ЧП в крещенских купелях с омичами не происходило, но по стране несчастные случаи, действительно, были. Отсюда - второй довод мэра Омска: это не безопасно.

- Здесь, безусловно, личное дело каждого, главное помнить, что погружение в ледяную воду без должной подготовки и опыта — серьезная нагрузка на организм. Плюс коварство льда и подводных течений. Думаю, православные омичи ответственно и трезво подойдут к вопросу, ну и, конечно, не забудут прийти на праздничную службу в храмы, - подытожил Шелест.

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