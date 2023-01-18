Экс-глава омской полиции Быков на суде за взятку потратил 40 минут на последнее слово

Фото: стоп-кадр видео УФСБ России по Омской области

Бывший начальник омской полиции Евгений Быков накануне выступил с последним словом. Его обвиняют в получениях крупных взяток и покровительстве предпринимателям.

На суде Быков вел монолог целых 40 минут, призывая работников Фемиды принять «справедливое решение об оправдании». Бывший оперативник настаивает, что не виновен, а дело сфабриковано. При этом, в случае отрицательного решения в свою пользу он грозит всей полиции громкими разоблачениями.

Напомним, что полицейского задержали в апреле 2021 года. Он посвятил работе в правоохранительных органах 25 лет, а при заведении уголовного дела был уволен с формулировкой «за выслугу лет», то есть официально он ушел на пенсию.

Всего Быкову вменяют 6,5 миллионов рублей, которые он получил от продавца контрафактного табака и алкоголя, а еще от владельца массажного салона. Сторона обвинения просит 11 лет лишения свободы. Приговор будет зачитан 19 января.

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