Продажа билетов на поезд Омск - Симферополь прекратится в марте 2023 года

Фото: Виталий ТИМКИВ

В марте прекратится продажа билетов на поезд Омск- Симферополь. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Продажа билетов на поезд № 75/76 Омск — Симферополь будет остановлена с 12 марта по 21 мая. В обратном направлении ограничения будут действовать с 9 марта по 18 мая.

Такая мера связана с запланированным ремонтом железнодорожных путей. К слову, этой весной поездки будут недоступны из Санкт-Петербурга, Перми и Москвы.

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