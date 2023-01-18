Продажа билетов на поезд Омск - Симферополь прекратится в марте 2023 года

Фото: Виталий ТИМКИВ
В марте прекратится продажа билетов на поезд Омск- Симферополь. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Продажа билетов на поезд № 75/76 Омск — Симферополь будет остановлена с 12 марта по 21 мая. В обратном направлении ограничения будут действовать с 9 марта по 18 мая.
Такая мера связана с запланированным ремонтом железнодорожных путей. К слову, этой весной поездки будут недоступны из Санкт-Петербурга, Перми и Москвы.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru