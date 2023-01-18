В Омске старшина получил 6 лет тюрьмы за нападение с ножом на начальника

Инцидент обошелся без кровавой расправы. Фото: Иван МАКЕЕВ

За нападение с ножом на начальника 6 лет тюрьмы получил старшина. Об этом сообщили в пресс-службе военных судов.

В нападении обвинили Станислава Рыбина. При конфликте мужчина повалил оппонента на кровать, приставил к горлу нож и угрожал убийством. Оказалось, что старшина был не доволен начальником и хотел, чтобы тот снизил свою требовательность к подчиненным.

По решению суда Рыбин получил 6 лет строгого режима, правда, пока приговор может быть обжалован, так как не вступил в законную силу.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru