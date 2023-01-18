Омский ТЮЗ отремонтирован на 60%

Фото: стоп-кадр видео «Вести.Культура»

На 60% выполнены ремонтные работы в Омском ТЮЗе. Об этом в интервью «Вести.Культура» заявил глава минкульта Юрий Трофимов.

По словам руководителя, сейчас на объекте завершены кровля, инженерные сети и закончена часть фасада. Подрядчик приступает к внутренней отделке.

– Он будет одним из самых современных театров юного зрителя в России. Запланировано несколько новых сценических пространств. Внутренний дворик тоже будет оборудован сценой, прежде всего в летний период. В одном из фойе предполагается еще одно сценическое пространство с экраном, – отметил Трофимов.

Напомним, что театр начнет принимать зрителей уже осенью 2023 года.

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