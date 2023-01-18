Депутаты одобрили внедрение должности седьмого вице-мэра Омска

Фото: Омский городской Совет

Внедрение должности седьмого вице-мэра Омска одобрили депутаты Омского городского Совета. Внеочередное заседание комитета по местному самоуправлению прошло 18 января.

Народными избранниками было утверждено кресло заместителя главы города, который будет курировать вопросы, связанные с общественной безопасностью и контролем.

— Оплата труда нового заместителя будет сформирована из средств, высвобожденных в процессе оптимизации кадрового состава мэрии, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что окончательное решение будет вынесено на ближайшем пленарном заседании. Мэрии останется лишь найти сотрудника на эту должность.

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