Депутаты одобрили внедрение должности седьмого вице-мэра Омска

Фото: Омский городской Совет
Внедрение должности седьмого вице-мэра Омска одобрили депутаты Омского городского Совета. Внеочередное заседание комитета по местному самоуправлению прошло 18 января.
Народными избранниками было утверждено кресло заместителя главы города, который будет курировать вопросы, связанные с общественной безопасностью и контролем.
— Оплата труда нового заместителя будет сформирована из средств, высвобожденных в процессе оптимизации кадрового состава мэрии, — уточнили в пресс-службе мэрии.
Отметим, что окончательное решение будет вынесено на ближайшем пленарном заседании. Мэрии останется лишь найти сотрудника на эту должность.
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