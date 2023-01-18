18 января магнитогорский «Металлург» сыграет матч против омского «Авангарда»

Фото? телеграм-канал «ХК Авангард»

Матч против омского «Авангарда» 18 января сыграет магнитогорский «Металлург». Противостояние двух хоккейных клубов пройдет на «G-Drive Арене».

Для соперников это будет четвертый совместный матч в сезоне. Прошлая игра прошла для омичей удачно. Счет по итогам составил 5:1 в пользу омской команды.

Начало зрелища запланировано сегодня на 19.30.

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