18 января магнитогорский «Металлург» сыграет матч против омского «Авангарда»

Фото? телеграм-канал «ХК Авангард»
Матч против омского «Авангарда» 18 января сыграет магнитогорский «Металлург». Противостояние двух хоккейных клубов пройдет на «G-Drive Арене».
Для соперников это будет четвертый совместный матч в сезоне. Прошлая игра прошла для омичей удачно. Счет по итогам составил 5:1 в пользу омской команды.
Начало зрелища запланировано сегодня на 19.30.
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