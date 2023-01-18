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НовостиОбщество18 января 2023 2:26

Заболеваемость ОРВИ выросла в Омской области на 35,8%

Показатели ниже эпидемиологического порога на 9%
Андрей ОБНОРСКИЙ
Чтобы не заболеть с начала осени медики рекомендуют ставить прививки от гриппа.

Чтобы не заболеть с начала осени медики рекомендуют ставить прививки от гриппа.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области на 35,8% выросла заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Согласно данным специалистов, за две недели нового года этот показатель составил 63,4 на 10 тысяч населения, что на 9% ниже эпидпорога.

Увеличение количества заболевших эпидемиологи связывают с возобновлением активности населения и возрастанием обращений за медицинской помощью после праздников.

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