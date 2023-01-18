Ассоциация врачей раскрасит детские больницы Омска

В Омске уже есть одно граффити на стенах городской детской клинической больницы № 2 имени Бисяриной.
Детские больницы Омска раскрасит региональная Ассоциация врачей. Об этом заявили в областном минздраве.
Проект «Давай раскрасим этот мир» был поддержан федеральным грантом, теперь яркие рисунки появятся на стенах детской городской поликлиники №8 и Областной детской клинической больницы.
Участие в инициативе примут также студенты и преподаватели факультета искусств ОмГПУ. Эскизы рисунков пока находятся на стадии обсуждения.
– Наши дети так устроены, что они тонко чувствуют и понимают этот мир. Это у нас, взрослых, взгляд «замылился» – ну серая стена, да и бог с ней. А для ребенка это имеет важное значение, – подчеркнул председатель правления Омской региональной общественной организации «Омская региональная Ассоциация врачей» Юрий Новиков.
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