Цены на топливо изменились на заправках Омска

Заметное снижение стоимости топлива произошло за год. Фото: Иван МАКЕЕВ

На заправках Омска изменились цены на топливо. Такие данные приводит Омскстат.

Мониторинг проводился по сетевым АЗС - это «Юнигаз», «Топлайн» и «Газпромнефть». Так, цены на газ упали до 16 рублей 55 копеек, а вот метан вырос до 22 рублей 2 копеек.

Аналитики утверждают, что подешевел бензин, но меньше, чем на рубль, а у дизельного топлива стоимость подняли за литр на 3 рубля 79 копеек.

Напомним, что средние цены на топливо сегодня в Омске следующие:

- АИ-92 от 44,25 до 46,5,

- АИ-95 от 47,9 до 49,52,

- АИ-98 — 57,

- ДТ от 57,57 до 64,92,

- СУГ — 16,55, от 21,96 до 22,2 р. за кубометр.

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