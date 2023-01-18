Марина Хариби открывает новый бизнес по аренде недвижимости в Омске

Хариби планирует сдавать собственную недвижимость.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Омске новый бизнес по аренде недвижимости открывает Марина Хариби. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
Предпринимательница зарегистрировала компанию «Хоум Битуби», которая будет профилироваться на сдаче в аренду недвижимости.
Напомним, семья Хариби занимается продажей ювелирных украшений в сети салонов «Росювелирторг», ломбардами и имеют еще несколько направлений в бизнесе.
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