Марина Хариби открывает новый бизнес по аренде недвижимости в Омске

Хариби планирует сдавать собственную недвижимость. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омске новый бизнес по аренде недвижимости открывает Марина Хариби. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Предпринимательница зарегистрировала компанию «Хоум Битуби», которая будет профилироваться на сдаче в аренду недвижимости.

Напомним, семья Хариби занимается продажей ювелирных украшений в сети салонов «Росювелирторг», ломбардами и имеют еще несколько направлений в бизнесе.

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