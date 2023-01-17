В Омске через неделю после появления на свет умер младенец

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

16 января стало известно о смерти крохотного малыша в Омске. Мальчик появился на свет после новогодних каникул, но прожил всего неделю. Как стало сообщает портал Om1.ru, малыш задохнулся после кормления. Пока это только предварительная причина смерти.

- Ребенку диагностировали аспирационный синдром, но спасти его не удалось. Тело малыша направили в морг для установления точной причины смерти, - сообщает источник.

Как сообщают врачи, внешние причины, не связанные с состоянием здоровья, вызывают смерть детей до года не часто, и составляют до 30-35% от всех причин детской смертности. Высок риск внезапной смерти в кроватке у детей в возрасте 2-4 месяцев.

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