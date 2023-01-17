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НовостиОбщество17 января 2023 12:47

Многодетная мать хочет помешать строительству школы в омском районе «Серебряный берег»

Женщина подала иск об отмене постановления о публичном сервитуте на земельный участок возлее ее дома
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница омского микрорайона «Серебряный берег», где планируют построить школу по концессии, хочет через суд оспорить публичный сервитут, установленный мэрией на земельный участок у ее дома с целью обеспечить свободный доступ грузовых автомобилей на стройплощадку.

- В обоснование заявления административный истец указала, что является собственником жилого помещения в доме по ул. Красный Путь, 101/3, к участку которого прилегает земельный участок, где планируется строительство общеобразовательной школы, - сообщили в пресс-службе суда.

Омичка считает, что постановление мэрии, нарушает санитарные нормы и ее права на распоряжение общедомовым имуществом, а также ухудшит безопасность трех ее детей.

Местных жителей возмущают то, что автомобили ездят по парковке и чуть не по детской площадке. О том, где будут учиться их дети, жильцов соседних со стройплощадкой домов, вероятно, не волнует. И, может быть, что места для машин беспокоят их сильнее.

Отметим, завтра, 18 января, дело рассмотрит Центральный районный суд.

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