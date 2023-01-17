В Омской области отремонтировали и открыли Полтавскую адаптивную школу-интернат

С торжественной линейки и исполнения гимна нашей страны началась третья учебная четверть в Полтавской адаптивной школе-интернате в Омской области. С нового года обучающиеся и педагоги будут заниматься в обновленном здании, которое капитально не ремонтировалось с момента своей постройки в 1956 году.

- Главное – теперь наши дети будут заниматься, а педагоги работать в безопасных и комфортных условиях. Мы не только провели капитальный ремонт школы, но и приобрели много учебно-методических материалов и технических средств обучения для того, чтобы процесс обучения был легким и интересным, - отметила замминистра.

Помимо ремонта стен, пола, потолков, крыши, в школе полностью отремонтирован пищеблок и столовая, санитарные комнаты, появилась новая мебель, ноутбуки и компьютеры, интерактивные панели, обновили и спортивный зал, добавили новое спортивное оборудование. Для проведения мероприятий теперь есть звукоусиливающая аппаратура с комплектом акустических систем, экран для проектора и электронное пианино.

- У детей появилось новое пространство – центр детских инициатив. Его задача - создать для ребят условия для личностного роста и всестороннего развития, помочь в самореализации и профориентации. Благодаря участию в национальном проекте «Образование» мы оборудуем здесь швейную и слесарную мастерские, чтобы ребята могли уделять внимание профессиональному обучению, появятся оборудованные кабинеты психолога и логопеда, комната психологической разгрузки, - добавила Оксана Груздева.

Объем финансирования капитального ремонта Полтавской адаптивной школы-интерната и оснащения ее средствами обучения и воспитания составил более 67 млн рублей, из которых из федерального бюджета было выделено 25,3 млн рублей, из областного - 41,8 млн. рублей. В школе обучаются 104 ребенка.