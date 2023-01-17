Омичи простились с 41-летним мобилизованным из Любинского района

Прощание прошло в родном селе погибшего 16 января.
Фото: Олег ЗОЛОТО
С 41-летним мобилизованным из Любинского района накануне простились жители Омской области. Уроженец села Замелетеновка Александр Рехерт погиб 4 января на Украине.
- В 2006 году женился, в этом же году у Александра и Натальи родилась дочь. Последние годы А. В. Рехерт работал наладчиком дробительных установок на горнодобывающем предприятии в городе Южно-Сахалинске. Оттуда и был мобилизован в армию, - говорится в сообщении паблика Любинского района.
К слову, омич был награжден посмертно орденом Мужества.
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