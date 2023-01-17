Скидки до 35% на лекарства в новых аптеках Живика в Омске

Фото предоставлено пресс-службой сети аптек «Живика»

В совсем недавно открывшихся аптеках Живика на ул. 22 апреля, 8 и ул. Гуртьева, 25 проходит акция! Только до 22 января 2023 г в указанных аптеках действуют СКИДКИ до 35%* на популярные лекарства. Кроме этого, 100 рублей бонусами на карту клиента покупатели получат в подарок.**

«Живика» - одна из крупнейших аптечных сетей в России, насчитывает более 600 стационарных аптек и интернет-аптеку. Каждый месяц здесь делают покупки миллионы покупателей. В настоящий момент в Омске работает уже более 10 аптек «Живика» и их количество постоянно увеличивается, чтобы сделать приобретение важных лекарственных средств и аптечных товаров максимально выгодным и удобным. Посмотреть наличие лекарств, узнать цены и забронировать нужные препараты можно на официальном сайте и в мобильном приложении. Все заказы на бронирование собираются в течение часа и хранятся 36 часов.

Выбирайте из каталога на сайте, приходите в аптеки «Живика» в Омске на ул. 22 апреля, 8 и ул. Гуртьева, 25 и успевайте приобрести лекарства со скидками до 35%! Весь перечень товаров по акции, цены и полные условия вы можете посмотреть на официальном сайте Живика – пройдите по ссылке внизу под таблицей.

ПРИМЕРЫ ТОВАРОВ СО СКИДКОЙ: (цены указаны со скидкой, руб.)

ГРАММИДИН НЕО с анестетиком 18 таблеток для рассасывания – 299 руб.

ГРИППФЕРОН капли назальные 10000 ме/мл, 10 мл - 195 руб.

ДОЛГИТ крем 5%, 100 г - 165 руб.

ИНГАЛИПТ аэрозоль, 30 мл, Фармстандарт - 109 руб.

КАНЕФРОН Н 60 таблеток - 479 руб.

КАРДИОМАГНИЛ 75 мг + 15.2 мг, 100 таблеток - 195 руб.

ЛЕВОМЕКОЛЬ мазь 40 мг/г + 7.5 мг/г, 40 г, Нижфарм - 125 руб.

ЛИЗОБАКТ 30 таблеток для рассасывания - 239 руб.

МАГНЕ В6 60 таблеток - 445 руб.

МАКСИКОЛД РИНО порошок 15 г, 10 пакетиков, вкус лимона - 195 руб.

МЕТРОГИЛ ДЕНТА гель для десен 10 мг/г, 20 г - 259 руб.

НАТАЛЬСИД 0.25 г, 10 суппозиториев - 349 руб.

НООПЕПТ 10 мг, 50 таблеток - 315 руб.

ПАНАНГИН 158 мг + 140 мг, 100 таблеток - 215 руб.

ПЕНТАЛГИН 24 таблетки - 149 руб.

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Адреса аптек Живика в Омске на карте

*Срок проведения акции с 09 по 22 января 2022 г. Акция проводится в аптеках «Живика» по адресу: г. Омск, ул. 22 апреля, 8 и ул. Гуртьева, 25. Скидки до 35% предоставляются на ограниченный ассортимент товаров. **Зачисление средств производится при совершении любой покупки в период с 09.01.2023 по 22.01.2023 г. путем начисления на карту Клиента бонусов. В случае отсутствия у покупателя карты клиента, она оформляется в подарок при покупке. Бонусами можно оплатить не более 25% от стоимости очередной покупки в период с 23.01.2023 г. по 05.02.2023 г. из расчета 1 Бонус=1 Рубль. Использование начисленных по акции бонусов возможно только в указанной аптеке. Каждый клиент может воспользоваться данным предложением один раз в период проведения акции.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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