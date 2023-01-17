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НовостиОбщество17 января 2023 8:58

Омская мэрия заставила бизнесмена убрать шиномантажку на колесах

Передвижная шиномонтажная мастерская находилась на муниципальной земле
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Только административная ответственность заставила омича выполнить решение суда

Только административная ответственность заставила омича выполнить решение суда

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителя Омска через суд обязали убрать передвижную шиномонтажную мастерскую с земельного участка, расположенного в 133 метрах от онкодиспансера.

Ранее в суд с требованием убрать металлический вагончик на колесах, где размещалась шиномонтажка 45-летнего местного жителя, обратились представители омской мэрии.

Как было пояснено в иске, земля под временным сооружением находится в муниципальной собственности и не сдается в аренду. Таким образом, у предпринимателя не было никаких законных оснований пользоваться данным участком.

Судебная инстанция согласила с доводами горадминистрации и удовлетворила иск, а затем передала исполнительный лист приставам.

Для исполнения решения суда на место выехал сотрудник ведомства. Он уведомил бизнесмена о необходимости добровольно освободить занимаемый земельный участок и разъяснил, какие санкции ему могут грозить, если тот этого не сделает. В первый раз мужчина проигнорировал требования пристава. Тогда его обязали оплатить исполнительский сбор в качестве первого штрафа и дали еще время на то, чтобы убрать шиномонтажку на колесах, напомнив, что в следующей раз его может ждать привлечение к административной ответственности. В этот раз предприниматель все-таки прислушался и освободил земельный участок. Это позже подтвердила проверка.

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