Омская мэрия заставила бизнесмена убрать шиномантажку на колесах

Только административная ответственность заставила омича выполнить решение суда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителя Омска через суд обязали убрать передвижную шиномонтажную мастерскую с земельного участка, расположенного в 133 метрах от онкодиспансера.

Ранее в суд с требованием убрать металлический вагончик на колесах, где размещалась шиномонтажка 45-летнего местного жителя, обратились представители омской мэрии.

Как было пояснено в иске, земля под временным сооружением находится в муниципальной собственности и не сдается в аренду. Таким образом, у предпринимателя не было никаких законных оснований пользоваться данным участком.

Судебная инстанция согласила с доводами горадминистрации и удовлетворила иск, а затем передала исполнительный лист приставам.

Для исполнения решения суда на место выехал сотрудник ведомства. Он уведомил бизнесмена о необходимости добровольно освободить занимаемый земельный участок и разъяснил, какие санкции ему могут грозить, если тот этого не сделает. В первый раз мужчина проигнорировал требования пристава. Тогда его обязали оплатить исполнительский сбор в качестве первого штрафа и дали еще время на то, чтобы убрать шиномонтажку на колесах, напомнив, что в следующей раз его может ждать привлечение к административной ответственности. В этот раз предприниматель все-таки прислушался и освободил земельный участок. Это позже подтвердила проверка.

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