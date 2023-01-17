Мэрия начала отлавливать омичей, сбрасывающих снег в неположенных местах

Найдут и накажут всех!
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Департамент контроля предупредил омичей о штрафах за сброс снега вне специальных полигонов. В Омске идут рейды по выявлению нарушителей.
Во время одного из таких рейдов был выявлен факт сброса снега в районе в Фрунзенского моста. Нарушителем законодательства оказался водитель грузовика.
Омичам за сброс снега вне полигонов может грозить штраф: для граждан - от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 14 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru