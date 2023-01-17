Мэрия начала отлавливать омичей, сбрасывающих снег в неположенных местах

Найдут и накажут всех! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент контроля предупредил омичей о штрафах за сброс снега вне специальных полигонов. В Омске идут рейды по выявлению нарушителей.

Во время одного из таких рейдов был выявлен факт сброса снега в районе в Фрунзенского моста. Нарушителем законодательства оказался водитель грузовика.

Омичам за сброс снега вне полигонов может грозить штраф: для граждан - от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 14 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

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