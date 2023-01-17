В Омск до конца февраля доставят 13 новых единиц спецтехники для уборки улиц

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Парк омского УДХБ скоро полнится современной спецтехникой, которая позволит убирать улиц города еще лучше. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Омска.

В Омск до конца февраля прибудут 13 комбинированных дорожных машин. Первые шесть из них прибудут раньше - через две недели.

На закупку новой спецтехники было потрачено свыше 130 миллионов рублей. Девять машин были приобретены в Кемерове, а четыре в Москве.

- При смене навесного оборудования КДМ могут использоваться для уборки проезжей части дорог как в зимний, так и в летний период. Зимой эти машины с помощью щеток и передних отвалов убирают снег, а также могут использоваться как пескоразбрасыватели для обработки дорог от гололеда. Летом – для прометания, влажной уборки бордюров и пешеходных ограждений, полива зеленых насаждений и проезжей части, - отметили в мэрии.

Сегодня на балансе омского УДХБ находятся 27 комбинированных дорожных машин (КДМ) и 26 единиц другой спецтехники с похожим функционалом.

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