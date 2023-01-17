В омские школы никто не хочет идти работать

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школы Омска испытывают дефицит учителей. Желающих работать в сфере школьного образования трудно найти.

Как сообщает издание «Город55», в омских общеобразовательных учреждениях больше всего не хватает преподавателей иностранных языков. На данный момент департамент образования ищет 69 учителей английского и одного немецкого языка.

Сложная ситуация наблюдается с преподавателями русского и литературы (57 вакансий), а также математики (55 вакансий).

Наблюдается в школах и нехватка социальных педагогов, педагогов-психологов, тьютеров, вожатых и педагогов дополнительного образования.

В дошкольных учреждениях все не менее плачевно — ищут 91 воспитателя и 77 помощников воспитателя.

Вероятно, что одна из причин дефицита педагогов — размер заработной платы. Так, в школе №7 на Левобережье учителю английского языка предлагают зарплату от 18 тысяч рублей. В лицее №29 преподавателю математики готовы платить от 20 до 25 тысяч рублей. Смешные деньги.

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