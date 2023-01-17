В Омске временно закрыли движение по 26-й Рабочей

Когда будут открыто движение на этом участке, пока неизвестно.
Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
В Омске временно перекроют один из участков улицы 26-я Рабочая в Октябрьском округе.
Как сообщили в Госавтоинспекции, с 10:00 часов 17 января до окончания ремонтных работ будет перекрыто движение по улице 26-я Рабочая на участке от улицы Кирова до улицы Свободы.
Водителей просят быть бдительными при проезде данного участка, а также обращать внимание на установленные временные дорожные знаки.
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