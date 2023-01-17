Мэрия не рекомендует делать проруби на территории Омска

На территории города Омска не предполагается ни одной купели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проруби на территории Омска не рекомендует делать мэрия города. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

- Департамент общественной безопасности Администрации города Омска информирует омичей и гостей города, что в праздник «Крещение Господне» 19 января на территории Омска обрядовые купели обустраивать не рекомендуется, - пишут чиновники.

Такая мера связана с тем, что лёд на водоемах областного центра не является безопасным. По данным регионального МЧС, он очень рыхлый.

Прорубь любителей зимнего плаванья «Моржи», что на Зеленом острове, тоже не будет функционировать для крещенского омовения. Этот водоем предназначен только доя спортсменов.

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