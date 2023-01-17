Омский Фонд капремонта временно возглавил Александр Хомин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исполняющим обязанности директора Фонда капремонта Омской области стал Александр Хомин. Об этом свидетельствует информация, появившаяся на официальном сайте организации.

Ранее омский Фонд капремонта на протяжении двух лет (с декабря 2020 года) возглавлял Рустем Протасов. В конце ноября 2022 года он покинул эту должность, написав заявление об увольнении по собственному желанию. С тех пор она оставалась вакантной.

Напомним, после ухода Протасова региональное минэнерго объявило конкурс на замещение должности директора Фонда. Прием заявок был завершен на прошлой неделе. Претендентов на место главы проблемной организации ждут экзамен и собеседование. Они пройдут 23 и 27 января соответственно.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru