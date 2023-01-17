Директор ЖСК «Волгоградский», обманувший пайщиков на 9 млн рублей, отправится в колонию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский областной суд оставил в силе приговор директору ЖСК «Волгоградский», который обманул пайщиков на 9 миллионов рублей.

- В ходе судебного разбирательства установлено, что в 2013-2016 годах фигурант уголовного дела, организовавший ЖСК «Волгоградский», в который вошли сотрудники подконтрольных ему организаций, под предлогом реализации паев на квартиры в планируемом к строительству многоквартирном доме № 5 на пересечении улиц Бульвар Архитекторов – Волгоградская в г. Омске похитил принадлежащие 7 потерпевшим денежные средства на сумму более 9 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

Фигурант уголовного дела свою вину не признал и не стал возмещать ущерб потерпевшим. На имущество обвиняемого и организации, возглавляемой им, был наложен арест для исполнения гражданских исков, поданных пайщиками.

Изначально суд приговорил директора ЖСК к 6 годам исправительной колонии общего режима и удовлетворил гражданские иски потерпевших. Однако сторона защиты не согласилась с вынесенным приговором и подала апелляцию, настаивая на невиновности осужденного.

Омский облсуд согласился с позицией гособвинителя и отклонил жалобу стороны защиты, оставив приговор без изменений.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru