Омская мэрия рассказала, кто отремонтирует лестницы и тротуары на «Зеленом острове»

На работы планируют потратить 24 миллиона рублей

В Омске подвели итоги аукционов на обустройство лестниц и пешеходных зон в парке «Зеленый остров». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ремонтом центральной лестницы парка займется ООО «РСИ». Стоимость работ составит 8,7 миллиона миллиона рублей.

Тротуарной сетью на «Зеленом острове» займется ООО «СибДор». На ее обустройство уйдет 15,3 миллиона рублей. Ранее эта компания стала победителем торгов на благоустройство центральной аллеи парка.

Заказчик - омское УДХБ - заключит контракты с подрядчиками на выполнение работ уже на следующей недели. Третий этап благоустройства парка «Зеленый остров» стартует во второй половине апреля.

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