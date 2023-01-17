В Омской области появится большой сиреневый сад

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Калачинском районе создадут «Сад Памяти». Об этом сообщили в пресс-службе минтруда Омской области.

«Сад Памяти» будет состоять из двух объектов. Первый - аллея «Потомков победителей» в парке «Калач на Оми» в Калачинске. Там высадят 160 саженцев сортовой сирени. Второй - территория возле мемориала «Воинской славы» в селе Царицино. Ее озеленят и благоустроят. Работы планируют начать в апреле, а завершить в июле 2023 года.

Денежные средства на эти цели будут выделены из Фонда президентских грантов, победителем конкурса которого стал социальный проект «Сад Памяти».

Отметим, в реализации проекта примут участие свыше 100 активистов Калачинского района: волонтеры серебряного возраста, добровольцы, местные жители.

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