В Омске за 2022 год выявили свыше 1 тысячи случаев заражения ВИЧ-инфекцией

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омской области на 1 января 2023 года было зарегистрировано 24 164 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Показатель заболеваемости составил 809,7 на 100 тысяч населения.

Как сообщили в центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, за 2022 год в регионе было выявлено 1 100 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это на 60 меньше, чем в 2021 году. Показатель пораженности - 57,8 на 100 тысяч населения.

Самый высокий показатель заболеваемости среди округов Омска был отмечен в Советском - 69 на 100 тысяч населения. Среди районов в области - в Кормиловском. Там он составляет 123 на 100 тысяч населения.

- По результатам эпидемиологических расследований за 12 месяцев 2022 года путь передачи при внутривенном употреблении наркотических препаратов составил 25,0%, половой путь – 73,9%, - отметили в СПИД-центре.

Напомним, первый случай заражения ВИЧ-инфекцией в Омской области был зарегистрирован 22 года назад.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru