В Омске окончательно ликвидируют Городскую избирательную комиссию

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске завершается ликвидация Городской избирательной комиссии. Ее функции будут переданы территориальным избирательным комиссиям.

Процесс «закрытия» комиссии был начат еще еще осенью 2022 года, когда депутаты омского Горсовета поддержали данную инициативу. В минувший понедельник, 16 января, на сайте мэрии появился проект постановления, согласно которому городской избирком был вычеркнут из перечня органов местного самоуправления. Документ еще не подписан мэром города.

- Проектом постановления предлагается исключить Омскую городскую избирательную комиссию из перечня органов местного самоуправления, обеспечение взаимодействия которых осуществляет информационно-телекоммуникационная сеть Администрации города Омска, - сказано в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте мэрии.

Напомним, повсеместное упразднение муниципальных избиркомом было начато после принятия соответствующего закона Госдумой РФ.

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